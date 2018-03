Argentina, proteste contro gli arresti domiciliari a ex militari

Buenos Aires, 24 mar. - Decine di migliaia di persone hanno protestato oggi a Buenos Aires e in altre città dell'Argentina contro la politica che consente agli ex militari condannati per i crimini commessi durante la dittatura di beneficiare degli arresti domiciliari.

La manifestazione più grande si è tenuta a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, davanti alla sede del governo. "Questo 24 marzo l'appello all'unità è necessario per (...) denunciare le battute d'arresto in materia di politiche di memoria, verità e giustizia (...) e l'intenzione del governo di concedere ai genocidari gli arresti domiciliari", si legge nella dichiarazione congiunta di decine di organizzazioni, tra cui Madri e Nonne di Plaza de Mayo.