Usa, marea umana contro le armi, 800.000 persone solo a Washington

Washington, 24 mar. - Grandi folle si sono riversate oggi nelle strade delle città americane per una manifestazione storica contro le armi da fuoco lanciata dagli studenti. A Washington una marea umana ha occupato le strade tra la Casa Bianca e il Campidoglio: c'erano 800.000 persone, secondo gli organizzatori citati dalla Nbc. "Mai più!" è stato lo slogan che ha unito ragazzi e adulti dopo le continue stragi nelle scuole.

L'iniziativa nazionale, denominata "March for Our Lives" (Marcia per le nostre vite), è nata dopo l'ultima strage del 14 febbraio scorso in una scuola della Florida, costata la vita a 17 persone, ed è diventata la più grande manifestazione contro le armi della storia degli Stati Uniti. Oltre a Washington, marce si sono tenute a New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Seattle, Los Angeles, ma anche a Londra, Montreal, Ottawa ed Edimburgo.

A Parkland, in migliaia hanno reso omaggio alle vittime dell'ultima strage. "Queste 17 persone non sono morte invano", ha detto Casey Sherman, 17 anni. "Noi voteremo nel 2020 - ha aggiunto la liceale Lauren Tilley - la nostra generazione vuole un cambiamento".