Israele, migliaia di persone a Tel Aviv contro espulsione migranti

Gerusalemme, 24 mar. - Diverse migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv per protestare contro il piano del governo che prevede l'espulsione di migliaia di africani entrati illegalmente in Israele.

Il governo di Benjamin Netanyahu mira a espellere migliaia di eritrei e sudanesi che non hanno richieste di asilo ancora pendenti. La Corte Suprema israeliana ha congelato il piano, chiedendo allo Stato di presentare argomentazioni legali dettagliate entro il 26 marzo.

"Non c'è differenza tra il nostro sangue e il loro sangue perché siamo tutti esseri umani", hanno scandito i manifestanti, cittadini israeliani e migranti, stando alle immagini trasmesse in diretta dal sito Ynet. Secondo i media, oltre 20.000 persone hanno partecipato alla manifestazione.