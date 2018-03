Governo, Di Maio: noi affidabili, partiti si facciano avanti

Roma, 24 mar. - "Come abbiamo sempre detto questo non era un accordo che riguardava il governo ma abiamo dimostato che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili nelle scelte che prendiamo, fatevi avanti se volete fare cose buone per l'Italia". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al Tg1 rispondendo a proposito del governo da formare.

"Credo che finalmente potremo prendere i voti intorno ai temi: il paese aspetta da 30 anni il taglio delle tasse alle imprese, il superamento della legge Fornero, gli aiuti alle famiglie che fanno figli, uno strumento che aiuti a trovare lavoro ai giovani che lo perdono".