Camera, Di Maio: finalmente via vitalizi e taglio a costi Palazzo

Roma, 24 mar. - "Finalmente sarà una presidenza di cambiamento ma non per le forze politiche, sarà un cambiamento finalmente per i cittadini italiani: questo palazzo ha rappresentato la casta per decenni adesso avremo un presidente che rinuncia al doppio stipendio, potremo mettere mano ai vitalizi, coinvolgeremo i cittadini nelle scelte che li riguardano, finalmente non ci saranno più ghigliottine a mezzanotte che passano soldi alle banche, cominceremo a tagliare un pò di quel miliardo di euro che costa questo palazzo". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al Tg1 parlando della presidenza della Camera.