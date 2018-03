Camera, Fico: mio impegno da Presidente interpretare cambiamento

Roma, 24 mar. - "Il mio impegno come Presidente della Camera sarà ispirato a tre princìpi: garantire un alto livello qualitativo della discussione parlamentare, rispettare maggioranza e opposizioni e soprattutto interpretare lo spirito di cambiamento che i cittadini hanno espresso nelle ultime elezioni. Auguri di buon lavoro a tutti noi!". Lo scrive Roberto Fico su facebook pubblicando un video in cui percorre a piedi, tra i romani che girano per il centro di Roma, il tragitto per recarsi al Quirinale per il primo incontro istituzionale da presidente della Camera con il capo dello Stato.