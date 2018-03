Migranti, Pagano (Lega): Open Arms? Non esiste diritto a invasione

Roma, 24 mar. - "Non esiste il reato di solidarietà, non esiste alcuna aggressione giudiziaria nei confronti della Ong ProActiva Open Arms che, ricordo, è accusata di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Così come, sottolineo, non esiste un 'diritto all'invasione'. Ma questo è difficile che la sinistra, radicali e finti filantropi lo comprendano. Per loro farci invadere viene prima del rispetto degli italiani, prima del rispetto delle leggi e degli accordi. Per loro la legalità è un optional". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.