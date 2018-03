Grillo esulta per elezione Fico: Camera in mano a un supereroe

Roma, 24 mar. - "Oggi la presidenza della Camera dei deputati è in mano ad un nuovo supereroe nazionale, persona integra e civile: un cittadino, Roberto". Con queste parole, scritte in un post sulla sua pagina Facebook, Beppe Grillo plaude all'elezione a presidente della Camera del Cinquestelle Roberto Fico. Grillo condivide sulla sua pagina anche il video - comparso sul profilo Fb dello stesso Fico - con l'elezione di Fico, alcuni brani del suo discorso di insediamento a Montecitorio e, la passeggiata verso il Colle per il colloquio di cortesia con il presidente Sergio Mattarella.