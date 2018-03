Siria, migliaia di manifestanti in piazza in Europa per Afrin

Parigi, 24 mar. - Migliaia di persone hanno manifestato oggi in diverse città europee contro l'offensiva turca nell'enclave curda di Afrin, nel Nord della Siria.

Dietro a uno striscione di denuncia della "pulizia etnica condotta ad Afrin dalla Turchia e dai suoi mercenari jihadisti", circa 4.000 manifestanti hanno marciato nella zona Nord di Parigi, stando a quanto riferito alla France presse da Agit Polat, portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia. La polizia ha stimato in 2.700 il numero dei manifestanti.

Altre manifestazioni si sono tenute oggi in Germania, nel Regno Unito e in Svezia. Circa 1.000 persone sono scese in piazza ad Amburgo, secondo gli organizzatori.