Roma, 24 mar. - "I leader con Mattarella dovranno trovare figure e personalità" per formare un governo "però se si vuole fare un governo di mediazione si eviti di esporre persone che poi vengono sacrificate da veti incrociati, altrimenti si farà un governo per portare il paese a nuove elezioni, non è una cosa brutta, la Spagna lo ha fatto, non ne farei un dramma". Lo ha detto Giovanni Toti a l'Intervista con Maria Latella su skytg24.