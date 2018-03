Usa, Obama agli studenti in marcia contro le armi: "Andate avanti"

Roma, 24 mar. - "Io e Michelle siamo così ispirati da tutti i giovani che hanno reso possibili le marce di oggi. Continuate a farlo. Ci state guidando. Niente può ostacolare milioni di voci che chiedono il cambiamento": questo il messaggio su Twitter dell'ex presidente americano Barack Obama alle migliaia di persone scese in piazza oggi in diverse città americane per chiedere un maggiore controllo sulle armi dopo l'ultima strage avvenuta a febbraio in una scuola.

L'ex presidente e la moglie Michelle hanno inviato nei giorni scorsi una lettera agli studenti sopravvissuti alla strage di febbraio nella scuola di Parkland, in Florida: "Nel corso della nostra storia, giovani come voi hanno aperto la strada a un'America migliore. Ci possono essere battute d'arresto; a volte potrete avere l'impressione che i passi avanti sono troppo lenti nel concretizzarsi. Ma non abbiamo dubbi sul fatto che farete una grande differenza nei giorni e negli anni a venire, e noi saremo lì per voi".