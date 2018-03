Siria, ribelli cominciano a lasciare settore Sud di Ghouta

Damasco, 24 mar. - I ribelli siriani hanno cominciato a lasciare il settore Sud dell'enclave Ghouta orientale, alle porte di Damasco, dopo l'accordo raggiunto ieri per "il trasferimento di quasi 7.000 persone" dalla zona controllata dal gruppo islamista Faylaq al-Rahman (Brigate della Misericordia) a Idlib. Un'altra intesa era stata raggiunta nei giorni scorsi per far uscire i ribelli dalla zona Ovest di Ghouta, controllata dal gruppo Ahrar al-Sham; negli ultimi due giorni oltre 4.500 persone, tra cui più di 1.400 combattenti, hanno lasciato la città di Harasta.

"Diversi autobus con a bordo 500 combattenti e loro familiari hanno raggiunto il valico di Arbin in vista della loro partenza da Ghouta", ha detto l'agenzia di stampa siriana SANA, precisando che il convoglio in formazione attende l'arrivo di altri autobus prima di dirigersi verso la provincia di Idlib, nel Nord-Est della Siria, non controllata dal regime.

Damasco controlla ora il 90% di Ghouta. I ribelli sono ora concentrati attorno alla grande città di Douma, controllata dal gruppo islamista Jaish al-Islam, che sta già trattando con la Russia.