Cattaneo: elezione Casellati ci riempie di orgoglio

Roma, 24 mar. - "Oggi l`elezione della senatrice Casellati, da sempre leale e vicina al Presidente Berlusconi, come nuovo Presidente del Senato non può che riempire di orgoglio noi di Forza Italia. Essere il partito che ha indicato la prima donna chiamata in Italia a ricoprire quel ruolo così prestigioso ed essere il partito che ha scelto una candidata davvero di così alto profilo e con un percorso professionale e politico importante alle spalle non può che renderci soddisfatti. A lei i migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.