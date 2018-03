Fi, Toti:_circolo ristretto intorno a Berlusconi sbaglia strategia

Roma, 24 mar. - "Talvolta Fi e il circolo più stretto che decide la strategia ha una visione molto conservativa, il mondo è cambiato, lo si vede in Parlamento, credo che se abbiamo ben cominciato c'è un lavoro ancora lungo, da un lato fare un governo con forze molto lontane e per il centrodestra trovare una compattezza che ha dimostrato di non avere. Ci sono meccanismi di dialogo e decisioni interne e Fi deve tornare ad avare un ruolo centrale mentre qualcuno pensa di gestire un declino che non merita nè Berlusconi nè il suo partito". Lo ha detto Giovanni Toti a SkyTg24 criticando le posizioni assunte dal suo partito sulla vicenda della presidenza delle Camere.

"Io sono l'alfiere dell'unità del centrodestra ma dentro meccanismi di democrazia e Fi non può giocare solo in difesa sacrificando pedine pregiate - ha aggiunto il governatore ligure - deve imparare a democratizzare le decisioni e uscire dall'aria dei complotti, del tradimento, della rivolta e entrare nel confronto tra idee libere".