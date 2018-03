Laboccetta: Casellati ci farà superare anni bui Boldrini

Roma, 24 mar. - "Sono contento che una donna di alto spessore culturale come Maria Elisabetta Casellati sia stata eletta presidente del Senato. Per la prima volta nella storia d'Italia una donna ricopre la seconda carica dello stato italiano. Sono sicuro che questa scelta libera dei senatori ci farà superare alla grande gli anni bui della Boldrini a Montecitorio". Lo dichiara in una nota il deputato di Napoli di FI Amedeo Laboccetta.

"Adesso auguriamoci un percorso di prospettiva seria e concreta per le giovani generazioni. Adesso occorre isolare i demagoghi e gli istrioni - aggiunge -. L'Italia attende risposte da molto tempo concrete e strutturali. In particolare le attende il Mezzogiorno d'Italia. Un grande in bocca al lupo al contempo va ad Annamaria Bernini per futuri nuovi prestigiosi incarichi. Ha rinunciato ad una grande opportunità in grande spirito di servizio. Un gesto che va apprezzato e spero non dimenticato".