Toti: su Camere da Salvini no strappo ma accelerata salutare

Roma, 24 mar. - "Tutto è ben quel che comincia bene: due presidenti ampiamente condivisi, capacità di dialogo non scontata, Casellati per i grillini poteva essere un nome difficile, così come Fico per il centrodestra. A questo punto credo che lo strappo di ieri di Salvini, se strappo si può definire, sia stato un'accelarata salutare e Berlusconi si è dimostrato persona di buon senso, ragionevolezza e moderazione". Lo ha detto Giovanni Toti a Sky.

"Non ho avuto alcun ruolo in questa vicenda - precisa il governatore ligure molto vicino al leader della Lega - è stata una mediazione difficile ma importante, tutt'altra cosa è quello che accade da lunedì, vedo che già si favoleggia su domani".

"Io non credo al tradimento, nè alla volontà di farlo, c'è stata semplicemente la necessità o la volontà di mediare con M5s che aveva le sue esigenze. Quando si fanno mediazioni queste comportano sacrifici, potevamo forse arrivarci un pò prima e mon sacrificare alcune persone", ha aggiunto.