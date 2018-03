Catalogna, ex presidente Puigdemont evita l'arresto in Finlandia

Helsinki, 24 mar. - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont ha lasciato la Finlandia prima che le autorità potessero eseguire il mandato di arresto europeo spiccato dalla Spagna. Lo ha reso noto il deputato finlandese Mikko Karna che ha ospitato Puigdemont a Helsinki per colloqui con parlamentari.

Su Twitter Karna ha fatto sapere che "Carles Puigdemont ha lasciato la Finlandia ieri sera con mezzi che non conosco per raggiungere il Belgio", dove è in esilio dallo scorso ottobre.

La polizia finlandese aveva fatto sapere di essere pronta a eseguire l'arresto, ma di non sapere dove si trovasse l'ex presidente catalano. (Segue)