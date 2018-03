Senato, Gaylib: chiederemo incontro con presidente Casellati

Roma, 24 mar. - "Siamo felici perché una donna per la prima volta è stata eletta presidente del Senato ma al tempo stesso preoccupati per le dichiarazioni che la presidente Casellati ha più volte rilasciato in merito alle unioni civili. Speriamo che, perché no, in occasione della prossima giornata mondiale contro l'omofobia, il 17 maggio prossimo, possa aprire le porte di Palazzo Madama alle associazioni lgbt per un confronto sereno e a tutto campo con la nuova seconda carica dello Stato. Con queste parole, Daniele Priori, segretario nazionale dell'associazione GayLib commenta l'elezione della senatrice Elisabetta Casellati di Forza Italia alla presidenza del Senato.

"Da parte nostra ci teniamo anche a inviare un pensiero affettuoso alla senatrice Bernini, donna autenticamente liberale, finita suo malgrado, come si dice in questi casi, bruciata in un complesso giro di accordi politici tra i partiti del centrodestra e il M5S" ha concluso Priori.

"Siamo convinti e per quel che ci riguarda continueremo a operare in questa direzione - ha aggiunto il presidente e fondatore di GayLib, Enrico Oliari - che la strada da seguire per Forza Italia e per tutti i partiti di ispirazione moderata, liberale e laica debba essere quella dei diritti e dell'apertura, non della chiusura e della paura. Solleciteremo in questo senso confronti a tema nel luogo di centrodestra ad oggi più aperto: il coordinamento Libertà Civili e Diritti Umani di Forza Italia, presieduto dall'onorevole Mara Carfagna, convinti come siamo - ha concluso Oliari - sia questa l'unica direzione giusta sulla quale continuare a indirizzare il nostro Paese oggi come nelle prossime legislature. Indietro non si torna".