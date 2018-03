Roma, 24 mar. - Il presidente americano Donald Trump ha condannato oggi "l'attacco orribile" di ieri in Francia, costato la vita a quattro persone. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le vittime dell'orribile attacco di ieri in Francia e piangiamo la perdita di questa nazione - ha scritto su Twitter - condanniamo anche le azioni violente dell'aggressore e di chiunque gli abbia fornito sostegno. Siamo con te @EmmanuelMacron!".