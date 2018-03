Roma, 24 mar. - "Vorrei tranquillizzare i tanti o pochi malpancisti del mio gruppo, che puntano a prendere il mio posto di presidente dei deputati di Forza Italia: non ho alcuna intenzione di fare per altri 5 anni un mestiere così difficile, logorante e, per certi versi, pericoloso" perciò "non servono le firme, state sereni". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.