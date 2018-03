Senato, Casellati: momento storico difficile serve aiuto di tutti

Roma, 24 mar. - "E' un momento storico molto difficile ma io credo che con l'aiuto di tutti, di tutta la rappresentanza che c'è in Senato, penso che potremmo dare quelle risposte che il paese attende". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati in un'intervista a Senatotv.

Gli assi portanti della sua presidenza? "Ho tratteggiato quello che ritengo esere il percorso che intendo fare perchè il quadro politico si è evoluto, è cambiato totalmente e c'è bisogno di riportare il nostro paese a una svolta economica, abbiamo bisogno di tornare protagonisti in Europa, abbiamo bisogno di dare speranza ai nostri giovani e a chi si trova in forte disagio sociale: noi ce la mettiamo tutta, io ce la metto tutta", ha aggiunto ribadendo che il riferimento fatto al Presidente della Repubblica nel discorso di insediamento stava a significare che "il capo dello Stato è la nostra figura di riferimento e lo sarà in tutto il mio percorso".