Roma, 24 mar. - "E' una grande emozione e una responsabilità. E' un giorno davvero speciale per tutte le donne, perchè ancora oggi ci sono difficoltà e differenze, spero che la mia elezione possa essere di incoraggiamento per tutte, perchè ce la possiamo fare". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetti Alberti Casellati in un'intervista a Skytg24 parlando della sua elezione alla seconda carica dello Stato.