Senato, Caliendo (Fi): Casellati presidente competente e di garanzia

Roma, 24 mar. - "Sono contento dell'elezione di Elisabetta Alberti Casellati a presidente del Senato della Repubblica sia per il grande consenso che ha riscontrato con un'altissima votazione sia per la competenza e l'impegno che hanno sempre contraddistinto le sue precedenti attività istituzionali. Ho avuto il piacere di condividere con lei l'esperienza di sottosegretario al ministero della Giustizia e sono certo che saprà assolvere le funzioni di presidente del Senato, prime fra tutte quella di garanzia, con competenza e professionalità assicurando un corretto svolgimento della funzione legislativa per il perseguimento dell'interesse generale dei cittadini". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo.