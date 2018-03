Verdi: solidali con ong Open Arms, ora dissequestrare la nave

Roma, 24 mar. - "Noi Verdi siamo stati presenti oggi alla manifestazione di solidarietà all'Ong Open Arms al porto di Pozzallo per dimostrare la nostra vicinanza a chi in mare svolge un lavoro che non dovrebbe esistere, ma che, a causa della terribile situazione africana, serve a salvare vite umane nel pieno rispetto dei diritti umani. L'iniziativa di oggi è stata molto partecipata e ha visto la presenza di molte sigle associative, sindacali e politiche: tutti uniti per chiedere il dissequestro della nave e il proscioglimento da qualsiasi implicazione di rilevanza penale dell'equipaggio". Così in una nota Giuseppe Patti Responsabile per la Legalità dei Verdi.

"Chiediamo - prosegue - che vengano rivisti gli accordi bilaterali con la Libia nel rispetto della nostra Costituzione. Chiediamo che si indaghi più su quello che accade sulla terra ferma africana che su quanto accade in mare dove già molte vittime chiedono giustizia", conclude Patti.