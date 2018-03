Senato, Binetti (Udc): elezione Casellati un successo

Roma, 24 mar. - "Oggi è una giornata interessante per le donne in Italia: è caduto un altro tabù; una sorta di censura virtuale che teneva le donne lontano da tre delle cariche più importanti: quella di Presidente della Repubblica; quella di presidente del senato e quella di presidente del consiglio. L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati è stata un successo che non ammette dubbi e che cancella discrimini precedenti. 240 voti a favore significa: tutto il centrodestra più tutto il M5S. Alla Fedeli sono andati tutti i voti del Pd e questo già definisce un recinto di alleanze e collaborazioni di tutto rispetto. Il patto tra Salvini e Di Maio ha tenuto e il Centro destra, dopo la frattura di ieri sera che aveva lanciato allo sbaraglio la collega Bernini, creando una visibile ansia in tutti gli addetti ai lavori, si è ricomposto seriamente e serenamente. Crescono le speranze in una legislatura un pò meno frammentata e quindi più capace di offrire soluzioni strutturali ai cittadini." Lo scrive in una nota la senatrice Paola Binetti, UDC.

"La nuova presidente ha un curriculum di tutto rispetto anche sotto il profilo delle specifiche competenze parlamentari. Sanità e giustizia sono ambiti di cui si è occupata in prima persona, per cui c'è la quasi certezza che saprà accogliere politiche socio-sanitarie ad alto livello di complessità e come ha già annunciato saprà fare delle politiche per la legalità un nuovo tratto identitario per un paese che deve ancora combattere molto seriamente contro la corruzione. Ma personalmente ho sempre apprezzato le sue prudenti, ma chiarissime, prese di posizione a tutela della famiglia e soprattutto del diritto dei minori ad avere una famiglia; cosa che per me significa semplicemente il diritto ad avere un padre e una madre. Mi auguro che in questa legislatura sia possibile instituire l'Autorità garante delle politiche familiari perchè tutti i vari ministeri siano sollecitati a misurare l'impatto che ogni decisione ha sul piano familiare, rafforzandone i vincoli e la coesione interna, sia sul piano normativo che economico. In questa linea vanno i primi ddl già presentati da ieri e su questo piano concentreremo una parte importante della nostra attività parlamentare", conclude Binetti.