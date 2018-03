Usa, studenti in marcia contro le armi sotto lo slogan "Mai Più" -2

Washington, 24 mar. - "Questa marcia non ci sarebbe stata senza la strage nella mia scuola, quindi sarà un momento difficile - ha detto alla France presse Carlos Rodriguez, uno dei sopravvissuti della Parkland High School - ma mi sento orgoglioso di essere uno degli studenti che ha lanciato questo movimento".

"Noi siamo quelli che hanno paura di andare a scuola ogni giorno perché non sappiamo se saremo i prossimi", ha detto Lauren Tilley, 17 anni, arrivata a Washington dalla California solo per la manifestazione. "Il nostro messaggio è che non rimarremo zitti, continueremo a combattere" per un maggiore controllo sulle armi, ha aggiunto Lauren.

Il movimento è sostenuto da diverse celebrità, quali George Clooney e la moglie Amal, Oprah Winfrey, Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw. Diverse le star attese oggi a Washington, tra cui Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake e Miley Cyrus.