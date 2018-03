Usa, studenti in marcia contro le armi sotto lo slogan "Mai Più"

Washington, 24 mar. - Centinaia di migliaia di persone scenderanno oggi in piazza negli Stati uniti per una manifestazione storica contro le armi, sulla scia dell'ultima strage commessa in una scuola della Florida lo scorso febbraio. Nella sola Washington sono attesi mezzo milioni di adolescenti e adulti. Sono oltre 800 le marce previste in diverse città degli Stati Uniti e del mondo, con i giovani in testa, sotto lo slogan "Mai più".

L'evento nazionale, denominato "March for Our Lives", nasce come reazione al massacro del 14 febbraio scorso, quando 17 persone vennero uccise in una scuola superiore della Florida. L'ennesima tragedia che, per molti americani, ha fatto traboccare il vaso. La loro frustrazione è alimentata dall'inerzia di legislatori e autorità, riluttanti nell'agire contro la National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi. "I nostri voti siano la nostra arma migliore", si legge su uno degli striscioni esposti dai primi manifestanti arrivati a Washington. (Segue)