Roma, 24 mar. - Il primo atto del neo presidente della Camera Roberto Fico è stato "aggiornare" i suoi profili sui social network. Su facebook e twitter ora si definisce "presidente della Camera" e ha rimosso i riferimenti e il simbolo del Movimento 5 stelle. Su twitter in particolare ha pubblicato la foto del suo discorso di insediamento a Montecitorio mentre su facebook per ora rimane la foto di copertina insieme ai candidati 5 stelle in Campania.