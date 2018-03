Meloni: governo riferisca a nuove Camere esito Consiglio Ue

Roma, 24 mar. - "Il 22 e il 23 marzo si è riunito a Bruxelles il Consiglio europeo per discutere di temi decisivi per il futuro dell'Italia e dell'Europa, a partire dai dazi e dal rapporto con la Turchia. Secondo quanto previsto dalla legge 234 del 2012, Fratelli d'Italia chiede ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato di invitare il Governo, che in sede europea ha assunto impegni senza il mandato del nuovo Parlamento, a riferire gli esiti di questa riunione alle Camere appena insediate". Lo dichiara il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.