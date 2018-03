Roma, 24 mar. - "Auguri ad Elisabetta Casellati, amica di tante battaglie parlamentari e politiche. È Forza Italia a portare, con orgoglio e grande consenso parlamentare, per la prima volta una donna al vertice del Senato. Elisabetta ha l`esperienza, la solidità, la coerenza, il percorso istituzionale per essere una eccellente risorsa per le istituzioni in un momento di grande delicatezza". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).