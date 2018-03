Senato, Rizzotti (Fi): Casellati lo guiderà con autorevolezza

Roma, 24 mar. - "A Maria Elisabetta Alberti Casellati giungano le mie più affettuose congratulazioni per l'alto e prestigioso ruolo di seconda carica dello Stato, cui è stata eletta con una larga maggioranza. Per noi di Forza Italia è motivo di particolare orgoglio e soddisfazione aver contribuito a eleggere, su designazione del presidente Berlusconi, la prima donna presidente del Senato. E lo siamo ancor più perchè Elisabetta è una donna di profonda cultura giuridica, un grande avvocato e una politica appassionata. Siamo certi che saprà guidare l'Assemblea legislativa con piglio deciso e autorevole aiutando la nostra democrazia a crescere e a affrontare una fase di grandissimi cambiamenti. Nel contempo, desidero inviare un grazie di cuore a Paolo Romani e a Anna Maria Bernini che hanno generosamente fatto un passo indietro per farne fare tanti in avanti al nostro partito e al centrodestra, Anche loro hanno qualità politiche e umane per svolgere ruoli di alto livello come già hanno fatto e faranno". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.