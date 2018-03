Senato, Giammanco: Berlusconi scrive storia nostra Repubblica

Roma, 24 mar. - "Ancora una volta il presidente Berlusconi è stato determinante nello scrivere la storia della nostra Repubblica indicando Elisabetta Alberti Casellati come prima donna Presidente del Senato. Senatrice di grande esperienza, competenza e serietà, con tutte le carte in regola per sedere nello scranno più alto di Palazzo Madama. A lei vanno i miei più affettuosi auguri di buon lavoro, con l'auspicio che si possa presto dare al nostro Paese un Governo e che il Parlamento entri nel pieno della sua attività". Lo afferma così Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia.