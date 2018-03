Arnaud Beltrame, il poliziotto francese "morto da eroe" a Trèbes -2

Trèbes (Francia), 24 mar. - Il gendarme, sposato senza figli, "è morto da eroe" dopo aver "dato prova di un'eccezionale calma nella concitazione del momento e mostrato la virtù delle nostre forze di sicurezza in modo sorprendente", ha detto Macron.

Il fratello Cedric ha detto che era consapevole dei rischi che stava correndo: "Certamente sapeva che non aveva alcuna possibilità. "Ha dato la sua vita per un altro". La mamma ha detto di non essere sorpresa dal fatto che il figlio abbia anteposto la vita di altri alla propria: "E' sempre stato così, era qualcuno che da quando è nato ha fatto tutto per il suo paese. Mi diceva, 'mamma, faccio il mio lavoro. Tutto qua'".