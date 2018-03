Arnaud Beltrame, il poliziotto francese "morto da eroe" a Trèbes

Trèbes (Francia), 24 mar. - "Morto da eroe": così il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato l'agente della gendarmeria Arnaud Beltrame, 45 anni, che ieri si è offerto ostaggio al jihadista responsabile degli attacchi a Carcassonne e Trèbes, costati la vita a quattro persone.

Beltrame era tra i primi agenti accorsi al supermercato Super U di Trèbes dove il 25enne Radouane Lakdim, sostenendo di essere "un soldato dello Stato islamico (Isis)", è entrato sparando e prendendo in ostaggio dipendenti e clienti. Il tenente colonnello si è offerto di prendere il posto di una donna che il terrorista stava trattenendo come ultimo ostaggio, stando a quanto precisato dal ministro dell'Interno francese Gerard Collomb. Beltrame sperava di trattare con Lakdim una volta messi al sicuro gli ostaggi: aveva lasciato il suo telefono su un tavolo per consentire alle autorità di ascoltare cosa succedeva all'interno del supermercato, ma Lakdim gli ha sparato e lo ha accoltellato, facendo così irrompere le forze speciali che lo hanno ucciso. Beltrame è deceduto oggi per le ferite riportate. (Segue)