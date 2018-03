Roma, 24 mar. - "Il buon senso, dopo una giornata difficile, ha prevalso, come accade nelle migliori famiglie. Il mio partito torna ad esprimere la seconda carica dello Stato e lo fa con una donna, primato storico per l'Italia. Forza Italia e' un partito vivo e determinante per la tenuta istituzionale del Paese. Lo dichiara la parlamentare di FI, Renata Polverini.