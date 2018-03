Migranti, Fratoianni (LeU): in piazza al fianco della Open Arms

Roma, 24 mar. - "La solidarietà in Italia da valore fondamentale e impegno civile diventa reato. Occorre reagire di fronte a questa barbarie, ecco perché siamo qui ad esprimere la nostra solidarietà a chi rischia la propria vita per salvarne altre. L'Italia non è e non può diventare il Paese dell'egoismo e della meschinità". Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali parlando con i responsabili dell'equipaggio della nave dell'ONG spagnola Proactiva Open Arms , alla manifestazione in corso a Roma in piazza Madonna di Loreto.

Insieme a Fratoianni sono presenti per Leu Laura Boldrini, Rossella Muroni, Erasmo Palazzotto.