Sisto (Fi): bene Casellati al Senato, ora partita governo

Roma, 24 mar. - "Per il Senato Forza Italia ha messo in campo nomi di alto profilo che fanno onore al nostro partito. Le vicende del voto sono sempre soggette a variabili e complicanze, ma l'accordo raggiunto ci vede con una prestigiosissima presenza berlusconiana alla presidenza di Palazzo Madama: grande soddisfazione per Elisabetta Alberti Casellati, raffinata giurista". Lo ha detto al Tg3 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Era indispensabile giungere alla nomina dei presidenti delle Camere per avviare questa legislatura. Ma questa partita va tenuta nettamente distinta da quella del governo che giocheremo con la consueta moderazione