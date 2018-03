Camere, M5s Europa: adesso lavorare per il bene del paese

Roma, 24 mar. - "Congratulazioni a Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, e a Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica. La Camera e il Senato sono il cuore pulsante della democrazia italiana, salutiamo dunque con un pizzico di orgoglio l'elezione di Roberto Fico. Un uomo del Movimento 5 Stelle oggi è la terza più alta carica dello Stato italiano. Con Roberto il Parlamento si aprirà a una stagione di cambiamento per ridurre i costi della politica garantendo trasparenza e pluralismo. Adesso auspichiamo una più stretta collaborazione fra Parlamento europeo e Parlamento italiano per il bene del Paese. Questa è una bella giornata per tutti i cittadini". Lo afferma in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.