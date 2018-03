Fico: il Parlamento torni centrale, costruisca il futuro

Roma, 24 mar. - "Il futuro qui può prendere forma e noi intendiamo costruirlo insieme perché abbiamo il compito di servire l'intera nazione, i cittadini devono sentirsi rappresentati" e devono potersi "fidare" del Parlamento che deve "ritrovare la sua centralità". Lo ha detto Roberto Fico nel suo discorso di insediamento come presidente di Montecitorio.

"Dobbiamo aprire ancora di più quest'aula ai cittadini, sia in senso fisico sia valorizzando gli istituti di democrazia diretti previsti dalla Costituzione. Per esempio - ha aggiunto -attraverso la previsione di tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare".