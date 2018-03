Cernobbio (CO), 24 mar. - "Io ho un sogno: mi piacerebbe che Alitalia rimanesse italiana, almeno in parte. Con un operatore straniero forte e importante ma in parte italiana, perché comunque, senza un trasporto aereo di un certo tipo siamo dei comprimari in Europa". E' quanto ha dichiarato Luca Patanè, presidente di Conturismo, a margine del Forum di Confcommercio.