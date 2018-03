Casellati: grazie ai magistrati che hanno sacrificato loro vita

Roma, 24 mar. - "Sullo scacchiere internazionale l'Italia ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo di primo piano che ci viene unanimemente riconosciuto. Grazie alla nostra presenza, alle politiche di cooperazione, alle missioni internazionali in cui i nostri uomini e le nostre donne in divisa hanno saputo, in ogni continente, portare umanità, professionalità, aiuto. A loro va il mio grazie, con il pensiero a chi ha sacrificato la propria vita, rappresentando la patria, per costruire un mondo migliore, più giusto, più libero". Lo ha detto la neo-presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in aula durante il suo primo discorso da seconda carica dello Stato.

"Il mio grazie va anche ai tanti, troppi, magistrati e agli eroi civili che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della legalità", ha aggiunto.