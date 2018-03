Bergamini (Fi):" Casellati guida Senato forte e autorevole

Roma, 24 mar. - "L'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna nella storia repubblicana a diventare presidente del Senato, è una bellissima notizia e una grande soddisfazione. Il suo profilo garantista e l'esperienza istituzionale di lungo corso sapranno riempire di dignità il ruolo che è stata chiamata a ricoprire come seconda carica dello Stato. Un risultato condiviso da tutto il centrodestra ma soprattutto una vittoria di Forza Italia. Sono certa che saprà essere una guida forte e autorevole. Voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni per questa nuova impegnativa sfida e augurare a lei a tutti noi, buon lavoro". Lo ha affermato in una dichiarazione la deputata Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia.