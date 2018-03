Bernini (Fi):Casellati presidente Senato traguardo straordinario

Roma, 24 mar. - "L'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato della Repubblica segna il conseguimento di un traguardo straordinario e la garanzia dell'assoluto valore che la figura di una donna, dal così alto profilo professionale personale ed umano, saprà aggiungere ad un ruolo tanto delicato, quanto fondante, delle nostre istituzioni. La sua esperienza politica, professionale e istituzionale saprà valorizzare al meglio un incarico per il quale ci rallegriamo augurando alla nostra presidente i migliori auguri per un ottimo e proficuo lavoro". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, votata ieri da Matteo Salvini e dalla Lega per la presidenza del Senato senza accordo con Forza Italia.