Schifani (Fi): Casellati scelta autorevole garanzia di terzietá

Roma, 24 mar. - "Elisabetta Alberti Casellati rappresenta una scelta autorevole per la presidenza del Senato. Ho avuto l'occasione di condividere con lei importanti stagioni politiche di Forza Italia, apprezzandone i valori umani e politici e per questo sono certo che saprà svolgere il suo ruolo con terzietá e competenza. Elisabetta rappresenta la prima donna a ricoprire la presidenza del Senato e questo rappresenta un altro elemento di merito e vanto alla sua importante carriera, a conferma di un Paese che guarda avanti allineandosi agli altri Paesi europei. A lei giunga, quindi, l'augurio di buon lavoro". Lo ha affermato in una dichiarazione l'ex presidente Fi del Senato Renato Schifani.