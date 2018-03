Vazio (Pd): patto M5S-Lega su Camere umilia istituzioni

Roma, 24 mar. - "Quella che per Lega e M5S doveva essere l'alba della nuova politica inizia con una grave umiliazione per le istituzioni". Lo dichiara Franco Vazio, deputato del Partito democratico.

"M5S e Lega - spiega - avevano definito le elezioni del 4 marzo come l`alba della nuova politica. Invece, trascorsi solo pochi giorni, abbiamo assistito a una sua pagina tristissima: trattative e caminetti segreti tra Lega e 5S hanno umiliato le istituzioni. La scelta delle cariche dei Presidenti di Camera e Senato, da sempre figure di garanzia per il Paese, è avvenuta secondo criteri che nulla hanno a che vedere con tale garanzia. Il fatto, poi, che questi due partiti abbiano avuto anche la protervia di scegliere un nome in casa di altri, Forza Italia, dà un ulteriore segno di arroganza e di spregiudicatezza istituzionale".

"Sarà interessante, ora, riascoltare le parole che, solo qualche mese fa, Roberto Fico pronunciava a proposito di Forza Italia, del suo Presidente Berlusconi, dei suoi parlamentari. Chissà se loro potranno sopportare anche questa umiliazione o avranno il coraggio di reagire. L'unica cosa che si può dire è 'buongiorno Italia e buona fortuna", conclude.