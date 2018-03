Catalogna, rimandata l'investitura del presidente

Roma, 24 mar. - Il presidente del parlamento catalano ha sospeso oggi il dibattito per l'investitura del presidente regionale, all'indomani dell'arresto del candidato alla carica, Jordi Turull, e di quattro altri leader indipendentisti, tutti accusati di ribellione.

"Il candidato alla presidenza della Generalitat è in prigione con altri deputati di questa camera", ha constatato Roger Torren all'apertura del dibattito. "E' evidente - ha aggiunto - che in queste condizioni la sessione non può avere luogo".

Il primo voto d'investitura ha avuto luogo giovedì ma, nonostante gli indipendentisti abbiano una maggioranza assoluta, Turull non è stato eletto, e si è reso necessario un secondo voto che si sarebbe dovuto tenere oggi.

Ieri il giudice della Corte suprema incaricato dell'inchiesta ha incriminato formalmente 13 leader indipendentisti per "ribellione". E' scattato l'arresto per cinque di loro, altri sei - scappati all'estero - sono stati fatti oggetto di mandati di cattura internazionali. Tra loro anche il presidente catalano destituito Carles Puidgemont.