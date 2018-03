Casellati cita Mattarella: elezioni aprono una pagina bianca

Roma, 24 mar. - "Senatrici e senatori, il Capo dello Stato, nel suo Messaggio di fine anno, pochi mesi fa, ha detto che le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca e che a scriverla 'sono gli elettori e, successivamente, i partiti e il Parlamento'. 'A loro - ha ricordato - sono affidate le nostre speranze e le nostre attese'". Lo ha detto, nella parte finale del suo discorso di insediamento a palazzo Madama, la neopresidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

"Colleghi tutti: facciamo che queste speranze e queste attese che gli elettori ci hanno affidato - ha proseguito - non siano deluse e che trovino finalmente una risposta adeguata: ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e il nostro impegno quotidiano. Certamente non mancherà il mio. Viva il Senato, viva l'Italia2, ha concluso Casellati.