Casellati: ripensare compiti Stato, tema riforme è centrale

Roma, 24 mar. - "Starà a ognuno di noi saper affrontare le nuove sfide alle quali saremo chiamati. A partire da un ripensamento del ruolo e dei compiti dello Stato. Il progresso impone la capacità di innovare, riformare, mettere in discussione le certezze del passato per poter governare il cambiamento". Lo ha detto la neo-presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, in aula a palazzo Madama durante il suo primo discorso.

"Il tema delle riforme - ha spiegato la seconda carica dello Stato - sarà quindi centrale, vedrà le forze politiche chiamate a dare segnali precisi, investendo il tema dell'assetto delle istituzioni, a tutti i livelli".

"Così come non potrà essere ignorato il completamento del riassetto delle autonomie locali", ha concluso Casellati.