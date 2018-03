Casellati: Senato rappresenta anche cittadini che non hanno vottao

Roma, 24 mar. - Il nuovo Senato "non rappresenta solo gli elettori, rappresenta tuti i cittadini e dunque l'intera Nazione.Un pensiero va, allora, anche al 27,1% di italiani che non hanno votato. Questa è sempre una sconfitta per una democrazia parlamentare". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Callati, nel suo discorso di insediamento in aula.

"E' un dato preoccupante: riportare alla politica e alle urne una così cospicua quantità di cittadini - ha aggiunto - deve essere un impegno condiviso, un impegno che si onora con la presenza, con il coinvolgimento, con la vicinanza al territorio, in una parola con la politica intesa come spirito di servizio".