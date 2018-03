Roma, 24 mar. - I gruppi parlamentari del Senato sono convocati martedì 27 marzo alle 16 per procedere, ove non lo avessero ancora fatto, alla propria costituzione. La prima conferenza dei capigruppo di palazzo Madama è convocata mercoledì 28 marzo alle 11 mentre nel pomeriggio alle 15 ci sarà la seduta dell'aula per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza: quattro vicepresidenti, tre questori e i segretari d'aula.